Над Петербургом разыгрывается финал кровавого суперлуния

Петербуржцы могут наблюдать лунное затмение и кровавое суперлуние 31 января. Несмотря на зловещее название, в этом явлении нет ничего мистического: просто Солнце, Земля и Луна выстроились на одной линии. Лучше всего суперлуние видно на северо-востоке России. Небу над Петербургом досталась только заключительная часть. Луна подошла к Земле на рекордно близкое расстояние в 358 994 км.

Также следить за суперлунием могут жители Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Северной Америки.