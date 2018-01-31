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31.01.2018 18:54

Не пьянства ради: день рождения русской водки

31 января 1865 года в Петербурге ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Это событие и стало поводом для неформального празднования дня рождения русской водки.
Не пьянства ради: день рождения русской водки
pixabay

Но, как часто бывает, это только красивая легенда. В этот день Менделеев действительно говорил о спирте и воде, защищая докторскую диссертацию, которая так и называлась – «О соединении спирта с водою». Но он рассказывал обо всем спектре растворов — от чистейшего спирта до такой же чистейшей воды и о таком параметре, как удельный вес, в зависимости от взаимной концентрации этих веществ и температуры. Его диссертация была связана только с метрологией, и ни о какой физиологии влияния водки на организм человека и слова не было.

Однако раз Менделеев не говорил про водку, это не означает, что его работа не оказала на нее влияния. Дело в том, что полтора века назад производство подавляющего объема водки, или, как тогда говорили, «хлебного вина», производилось точно так же, как и виски, текилы или коньяка, — методом дистилляции. Только за основу брали не ячмень, агаву или виноград, а рожь.

Однако в середине XIX века промышленности потребовалось много чистого спирта, и продукты дистилляции стали очищать повторными перегонками или подвергать ректификации.

Российские предприниматели стали выпускать новый и более чистый продукт, который выходил под названием «столовое вино». Его использовали как основу для изготовления ароматизированных водок и ликеров, а также настоек и наливок. Такая технология была для мелкого производителя более выгодной: чистый спирт можно было покупать у крупного производителя, а из него уже готовить свой напиток.

Содержание спирта в водке нормировали, правда весьма приблизительно, еще при Петре Первом. Тогда продукты перегонки поджигали в специальных отжигательницах. Качественным признавался такой продукт, который выгорал более чем наполовину. Отсюда и появилось слово «полугар».

Уже в XIX веке определили, что полугар — это примерно 38 объемных процентов спирта. Но цифра была не очень удобной для расчетов. И тогда министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн округлил нижний предел крепости водки до 40 градусов. То есть водка крепостью 45%, 50% или 60 градусов тоже имеет право на существование.

Рассказывает Константин Ранкс:

А при чем тут Менделеев? Его таблицы плотности водных растворов спирта позволили легко определять реальное соотношение двух веществ в смеси. Это было нужно технологам, которым нужно было точно определять содержание спирта и воды (не только для производства водки), а также контролирующим государственным организациям, которые в числе прочего бдили, чтобы производители не разводили напитки водой. Сорокаградусная водка «по Менделееву» имела свой законный градус и крепость. Почему, собственно говоря, и появилась эта легенда о Менделееве как об «отце» русской водки.

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