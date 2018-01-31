Глава НИПЦ Генплана — об «островах Пригожина»: В ситуации Петербурга это нереализуемо

Проект «Залив Островов», к которому могут иметь отношение структуры миллиардера Евгения Пригожина, в Петербурге не может быть реализован в предложенном инвестором виде. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» 31 января заявил Юрий Бакей, директор петербургского НИПЦ Генплана.

«То, что заявлено, — нереализуемо в ситуации Санкт-Петербурга. «Красоту» можно нарисовать, это может сделать кто угодно. Но если заниматься реальным проектированием этого образования, то оно будет абсолютно другим, – рассказал специалист «Фонтанке». – Природу нельзя покорить, она свое возьмет — у нас зимы нет, это не Дубай. Мы в своей жизни столько сделали разных проектов намывных территорий, в том числе уже материализованных, что поверьте: такого сделать нельзя. И я свое мнение уже высказал, в том числе письменно. Это противоречит законам физики, геологии, гидрологии. Но если проект как-то изменится, то не исключаю, что реализация возможна. За что я уважаю «Конкорд-Менеджмент» (основной актив Пригожина. — Прим. ред.) — я их знаю очень давно по многим проектам, — так это за то, что там есть команда очень умных людей. А умных людей у нас в стране достаточно мало, как это ни печально. Поэтому в первый момент я тоже испытал некоторое недоумение. А потом понял, что не так все просто. Они «закатили шар». Потому что федеральную часть — первую фазу получения согласования — они выполнили, Москва же согласовала».

Впрочем, 820-му закону о зонах охраны проект противоречит, требованиям ЮНЕСКО также, добавил Бакей. Кроме того, по его словам, пройдет не менее трех лет, прежде чем появятся первые результаты научных исследований.

«Например, было сказано про зеркало воды Финского залива. Это фактор, который нас и так беспокоит при подготовке Генплана. В старом Генплане было 1000 гектаров этого «зеркала». Из этого много чего выбрали — Бронку, намыв на Васильевском острове (на уровне разрешений), – объяснил Юрий Бакей. – Следовательно, общая ситуация меняется. Поэтому мы не до конца понимаем, можно ли это реализовать здесь. Потому что есть принятые требования. Есть директивные отметки, на которые должна выйти любая суша, иначе все затопит. У нас и так в городе большие зоны затопления. Мы сейчас закончили работу, которую делали для города два года, — под новый Генплан, с новыми зонами затопления и подтопления. Так что мы понимаем, какие территории в зоне этой опасности. Именно это дает возможность понять, где можно реализовывать подобные проекты».