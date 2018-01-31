По итогам 2017 года «Фонтанка» — в первой пятерке самых цитируемых интернет-СМИ

Компания «Медиалогия» 31 января объявила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2017 год. «Фонтанка» заняла пятое место в рейтинге цитируемости интернет-ресурсов в СМИ. По цитируемости в соцмедиа наше издание оказалось на 19-м месте. Портал 47news.ru о Ленинградской области попал на 25-ю строчку рейтинга.

Лидирует в этом рейтинге Rbc.ru, самым любимым интернет-ресурсом в соцмедиа стала Meduza.io.

Среди информационных агентств по цитируемости в СМИ лидирует ТАСС. По числу гиперссылок в социальных медиа первое место традиционно досталось РИА «Новости».

В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют «Известия», а среди телеканалов — Russia Today.

В рейтинге радиостанций первую строчку заняло «Эхо Москвы».