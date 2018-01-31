«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.

В рамках программы покупатели могут оформить ипотеку со сниженной ставкой – 6% годовых на льготный период. Льгота предоставляется на 3 года при рождении второго ребенка и на 5 лет при рождении третьего ребенка. Если в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится и второй, и третий ребенок, то льготную ставку 6% предоставят на 8 лет.

По окончанию льготного периода ставка по кредиту повысится. Она будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на момент подписания договора, увеличенной на 2%. В данный момент это 9,75%.

В Петербурге и Ленинградской области можно оформить кредит на сумму до 8 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры.

По данной программе можно приобрести квартиры от «КВС» в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», клубном доме «G9» и ЖК «Амазонка».

«Программа льготной ипотеки даст семейным парам с несколькими детьми отличную возможность сразу купить квартиру большего метража, – говорит Анжелика Альшаева, управляющий ООО « КВС.Агентство недвижимости». – Кроме того, если семьи уже выплачивают ипотеку и в 2018-2022 годах у них появляется второй или третий ребенок, можно рефинансировать остаточную сумму долга под 6%. То есть, более высокие ставки понизятся, а разницу между ними будет выплачивать государство».

Для оформления заявки обязательно страхование жизни и трудоспособности, а также свидетельство о рождении всех детей. Программа распространяется только на граждан РФ.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте дом.рф

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)

ЖК «Амазонка» (застройщик ООО "КВС-Кронштадт", документация на сайте kvsnew.kvsspb.ru/obekty)