В Петербурге «Петр I» и «конь Юлий» оказались в отделе полиции

Ряженые император и конь из богатырской дружины вынужденно сменили петербургские улицы на отдел полиции. Пообщаться с правоохранительными органами их подтолкнули засомневавшиеся в компетенции аниматоров горожане.

Фотографию из отдела на улице Марата 31 января опубликовал в Facebook петербуржец Николай Конашенок, встретивший колоритную компанию в лице Петра Первого и коня Юлия. Раскрывать платные объятия никто из них не спешил – статус доставленных и не слишком удобные стулья к работе аниматоров не располагали. К тому же визит в полицию подрастерявшего величие «царя» и его снявшего «голову» коллеги объяснялся как раз вопросами к их профессиональной деятельности.

«По сообщениям граждан в отдел полиции Центрального района были доставлены для проверки двое мужчин, которые оказывали услуги гостям города. В ходе проверки было установлено, что один из доставленных граждан осуществлял свою деятельность на законных основаниях, а второй нет», – рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области.

Кто именно получил протокол об административном правонарушении, а кто – дозволение и дальше фотографироваться с туристами, не уточняется. Впрочем, ни «царя», ни «коня» задерживать не стали и отпустили из отдела. Ранее «Фонтанка» писала об особенностях «кухни» императорского бизнеса. Августейших, которые в теории могут заработать по 200 тысяч рублей в месяц, периодически проверяет как полиция, так и налоговая.