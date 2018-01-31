«Зенит» отказался продавать Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро

Французский футбольный клуб «ПСЖ» совершил неудачную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как передает «Чемпионат.com», петербуржцы отклонили предложение французов на 40 млн евро.

Их не устроила сумма и перспектива остаться без Паредеса в самый разгар чемпионской гонки в РФПЛ. Ранее сообщалось о предложении в 35 миллионов евро от мадридского «Реала».

Напомним, Паредес перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 млн евро. Эта покупка стала самой дорогой для петербургского клуба в том году. В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 официальных матчах за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.