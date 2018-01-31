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31.01.2018 17:54

Зима не уйдет. Февраль наступает на Петербург морозами

Февраль 2018 года начнется с двадцатиградусных морозов, реки наконец замёрзнут. Когда весна придет? - спросили главного синоптика Петербурга Александра Колесова.
Зима не уйдет. Февраль наступает на Петербург морозами
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Северо-Западный гидрометцентр сообщил, что в ночь на 1 февраля столбик термометра упадет до 17 градусов ниже ноля. Александр Колесов говорит, что где минус 17, там и минус 24, а опоздавшая в этом сезоне зима не дает вернуться в Петербург весне. Но это не точно. Для большей достоверности главный синоптик ждет отклика от частных энтузиастов-метеорологов.

- Нам нравится мягкая зима после четырёх месяцев осени, зачем синоптики сразу решили «врубить» нам сибирские минус 17? Такие серьезные заморозки надолго?

– Чего-то серьезного надолго, увы, не получается. Значительных морозов пока нет. Та температура, которая есть сегодня, всё равно ещё выше нормы практически на 3 градуса. То, что называется среднесуточной нормой для этих чисел, – минус 8 градусов. Поэтому заморозки в минус 12 – 14 градусов, которые ожидаются предстоящей ночью, а затем повышение днём до минус 5 градусов – это будет температура, «близкая к норме». Минус 17 градусов будет в окрестностях Петербурга, не в самом городе. Наиболее холодно будет на севере, северо-востоке Ленинградской области. Там температура может понижаться до минус 19 – 24 градусов. Но повторяю, это всё только на одну ночь. Сегодня у нас ясное небо, и поэтому такие низкие температуры. Завтра приходит циклон. Тёплый воздух. Циклон будет сопровождаться усилением ветра, осадками. Уже 2 февраля по всей области температура будет от 0 до минус 5 градусов.

- При этом нам обещан сильный снегопад.

– Сильный снег приходится давать в прогнозе, но ничего опасного не ждём. Оцениваем снег в 5 – 7 сантиметров, максимум. Начнётся с вечера 1 февраля. Закончится до обеда 2 февраля.

- То есть ответственным за уборку города волноваться за свою карьеру после этого снегопада не стоит?

– Нет.

- Вы успели их предупредить?

– Конечно. Мы же им составляем прогноз заранее, сколько выпадет снега, в какой день. Более того, в какую часть дня. Ночь, утро, день, вечер. Завтра будем уточнять им эти данные. Но ожидаемое количество снега не очень большое.

- Это для вас небольшое. А у них, как выпадает снег, так сразу «очень много, и потому не успеваем всё сразу». Вы уже уведомили коллег чиновников, что надо технику заранее заготовить?

– Конечно, если заняться математикой, взять территорию города в 600 квадратных километров, посчитать объём в 5 сантиметров, то сумма получается большая. Я бы называл сильным снег, когда мы бы ждали 10 – 15 сантиметров. Когда близко к 20 сантиметрам, тогда у нас уже настоящий коллапс. Снега будет не очень много, тем более с постепенным повышением температуры. А если в городе будет минус 1 градус, пусть и кратковременно ночью 2 февраля, то снег будет мокрым и будет проседать. При этом перепады температур в феврале продолжатся. В субботу уже снова похолодает. В воскресенье продолжится похолодание, и там опять температура приблизится к 10 градусам мороза и ниже.

- Стоит ли ориентироваться на приписки в прогнозах «как ощущается», когда из-за влажности и ветра минус 17 окажется на самом деле как минус 25? Часто можно услышать в разговорах «наши минус 10 в Петербурге, как ваши минус 30 в Сибири».

– На самом деле фактор теплоощущения – это не просто приписка в прогнозах. Можно сказать, что это уже целая наука. В основном теплоощущение связано с ветром. Чем выше температура, тем выше скорость ветра. А при ветре теплоощущение, конечно, становится хуже. Влажность у нас всегда высокая. С приближением того же атмосферного фронта влажность будет повышаться, и даже при невысокой температуре в минус 3 – 5 градусов с ветром чувствуешь себя намного хуже, чем когда минус 10 и штиль. Сегодня утром, когда я шёл на работу, так и было. Комфортно и хорошо. Это очень условно, но каждый усиливающийся метр в секунду скорости ветра уменьшает температуру на 1 градус. На 5 метров в секунду ветер усилится – теплоощущение на 5 градусов снизится. Это условная шкала, так как каждый раз надо учитывать и влажность, и осадки, но в целом это так. То есть сегодня ночью даже если где-то будет 17 градусов мороза, то при отсутствии ветра, а мы его не ждём, минус 25 казаться не будет. И сравнивать минус 30 в Сибири с нашими минус 10 тоже не надо. Потому что наша холодная погода в основном в антициклоне, когда она устанавливается. То есть ветер ослабевает. Это когда низкие температуры за 20 градусов и ниже. А при минус 10 – 15 при циклоне или в тылу циклона и есть те самые неприятные ощущения. Но в основном они очень короткие. Потом ветер слабеет, температура понижается, и становится более комфортно.

- А что про лёд? Речки наконец замёрзнут в феврале, чтобы можно было кататься на коньках за городом?

– Быстрые речки могут и не замёрзнуть. Даже по городу видно, что льда мало. Фонтанка, где вы находитесь, даже не замёрзла, хотя и холодно сейчас. Кататься на коньках надо всё-таки не на речках, а на озёрах. Там уже более благоприятная ситуация. Всё дело в том, что в этом году очень высокая Ладога. Дождей второе лето было очень много. Ладога стояла практически на 60 сантиметров выше нормы. Получился очень большой расход Невы. Сейчас через Шлиссельбург, где вытекает Нева, идёт очень большое количество воды. Нева – это протока между Ладогой и Финским заливом. Большой расход заметен не только там, но и по всей Неве, включая наш пост близко к устью, около Горного института. При этом увеличиваются скорости потока. Поэтому образовался мощный зажор. Вблизи города высота воды поднялась до опасной отметки, когда начинают подтапливаться близлежащие территории, огороды, дома, кладбища. Цифра ничего никому не даст, но это по Балтийской системе отметка 440. Кроме обилия осадков, не хватает морозов, чтобы всё замёрзло. Январь опять получился очень тёплым. На 5 градусов выше нормы. Повторяется ситуация 2015, 2017 годов.

- Сколько нужно дней заморозков и какой минимальной силы, чтобы водоёмы замёрзли? Вы сказали, что, по крайней мере, начало месяца будет с заморозками.

– Тяжело сказать, ведь кроме заморозков мы видим и оттепели, усиление ветра, когда лёд начинает ломать. Если бы хорошие заморозки продержались 3 – 5 дней, то всё бы замёрзло наверняка. Но даже с перепадами температуры, я думаю, что к середине месяца всё должно замёрзнуть. В феврале средняя температура будет ниже, чем в январе, – минус 10 градусов будет чаще, например в это воскресенье. Следующий циклон мы ждём к 9 февраля, то есть будет несколько холодных дней. Возможно, всё замёрзнет уже на следующей неделе.

- Сориентируйте неугомонных любителей зимней рыбалки. Им на лёд нельзя, а они всё равно идут и едут на снегоходах. Проваливаются и тонут. Буквально сегодня «Фонтанка» сообщила, что один рыбак на заливе пропал, только удочки от него остались, а пара на снегоходе провалилась под лёд. Один человек погиб. Когда замёрзнет залив?

– В заливе ситуация критическая, так же как с водоёмами области. Поскольку не было холодного периода, не образовывался собственный лёд в Финском заливе. То, что там есть сейчас, – это в основном вынесенный ладожский лёд. Он пришёл с двумя-тремя проходами по Неве. Он сначала забивал Невскую губу, потом пробился в сторону Курортного района. Например, весь лёд около Сестрорецка состоит из ладожского льда. Когда этот лёд шёл по городу, было видно, что льдины маленькие. Потом они срослись в более значительные поля, но это всё изначально небольшие кусочки. Обычно этот первый лёд с Ладоги крупнее. Но в этом году ледостава не было даже в бухте Петрокрепости. Не хватило мороза. Сейчас усиление заморозков будет менять ситуацию. Перед Крещением были заморозки, и слабый лёд в некоторых местах промёрз на 10 сантиметров. Последовавшая оттепель размыла большую часть льда на Ладоге. А про рыбаков могу сказать, что опытные рыбаки хорошо знают, где какой лёд. Надо понимать, что, когда усиливается ветер, обязательно идут подвижки льда везде. Каждый раз призывают рыбаков не ходить к судоходному каналу. Но всё равно ходят через весь залив. Понятно, что там рыбы больше. Но выбор стоит между рыбой и жизнью. К сожалению, этот выбор не всегда правильный.

- Про аномалии. Так уж повелось, но мы с вами в наших диалогах постоянно обсуждаем этот термин. Летом мы с вами констатировали, что Петербург превращается в город Макондо, где сто лет шёл дождь. Какие рекорды в этом смысле нам уже подарила зима-2017/2018?

– Рекордов больших нет. По температуре перекрытие экстремума у нас было 4 января. Тогда температура была выше нормы на 5 градусов. И это единственный такой пик за всю осень и начало зимы. То есть аномалии есть, но их параметры не превышают цифры прошлых лет. Если смотреть средние температуры, то в декабре и январе рекордов на этот раз не было. Да, тёплая погода продолжается, но её значения не экстремальны. Сейчас январь выше нормы на 5 градусов, но были не так давно года, когда январь был теплее почти на 6 градусов.  

- Весны по календарю не ждём и в этом году? В прошлом году помню снег во второй половине апреля. В 2016-м тоже весна слабо отличалась от предшествовавшей ей зимы.

– Пока ничего нового не скажу. Февраль всё-таки будет близким к норме. А в начале зимнего периода март и апрель прогнозировались с положительной аномалией. Пока тот осенний долгосрочный прогноз не уточнялся. Единственное, что можно сказать сегодня: да, зимняя погода наступила очень поздно, поэтому, скорее всего, будет какая-то задержка с весной. Но продлится ли зима до апреля, я не могу сказать. Просто нет для такого прогноза научных обоснований. Судя по тому, как меняется погода, навряд ли прогнозы на этот счёт будут точными.

- Почему официальная метеорология не пользуется услугами частных лиц, которые самостоятельно ведут наблюдения за погодой и готовы безвозмездно поделиться данными? Для большей точности. Есть в городе такие энтузиасты. Они говорят, что чисто технически передача этих данных – простейшая задача. Гидрометцентр что ответит на такую «инициативу снизу»?

– Гидрометцентр будет только рад! Мы сами пользуемся, в том числе, и любительскими сайтами, про которые знаем, что их данные точные. Но пока на нас никто из этих энтузиастов не выходил с такими предложениями. Ведомственные метеорологические сети мы, конечно, используем в своей работе. Например, на Октябрьской железной дороге сеть своих станций. На КАД – своя сеть. У областных дорожников – своя. Объединение этих сетей даже заявлено как прерогатива Росгидромета. Наших наблюдений не хватает. Частные станции – да с удовольствием! Особенно это касается Санкт-Петербурга, где станций мало. Есть просто не охваченные части города. Мы с вами это обсуждали. Если кто-то где-то наблюдает, это будет для нас большая польза. Но есть важные нюансы. Метеорологические наблюдения должны быть систематизированы и постоянны. Самое главное, чтобы они соответствовали принятым во всём мире нормам. Истинной считается температура воздуха, измеряемая на метеостанции в будке на высоте двух метров. При этом все приборы должны быть проверены. Приборы ведомственных сетей, о которых я сказал, конечно, проходят необходимую проверку. И мы знаем, что их данные верные. А если любитель наблюдает за температурой с помощью бытового термометра на пятом этаже, то эта информация может быть неточной.

- Но те, кто всё делает по науке, вам нужны?

– Конечно! Пусть обращаются в гидрометслужбу. Придётся высылать специалистов для оценки оборудования. Помощь нужна. Я всё время призываю в своём facebook сообщать свои наблюдения и радуюсь, когда люди показывают тот же снег. В городе снега нет, а на дачах есть. И когда люди сообщают, что на таком-то расстоянии от города он выпал, это большая помощь для нас. Мы готовы работать над этим. Пусть люди выходят на нас!

Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»


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