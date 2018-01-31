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31.01.2018 17:40

На Адмиралтействе прохудился Андреевский флаг

Дырявый Андреевский флаг «украшает» петербургское Адмиралтейство.
На Адмиралтействе прохудился Андреевский флаг

В центре зияет дыра, заметная невооруженным взглядом. На неуставной вид официального знамени Военно-морского флота России корреспондент «Фонтанки» обратил внимание 31 января.

Михаил Огнев

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В главкомате «Фонтанке» объяснили, что полотнище было повреждено из-за ветра и резкого перепада температур, в ближайшие часы флаг заменят, уже идет подготовка к процессу. В Адмиралтействе также уточнили, что растерзанные непогодой знамена – дело житейское. На кораблях флаги меньшего размера, поэтому их меняют реже.

Главкомат ВМФ переехал в петербургское Адмиралтейство в 2012 году. Тогда флаг и был поднят над Адмиралтейством.

 


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