На Адмиралтействе прохудился Андреевский флаг

Дырявый Андреевский флаг «украшает» петербургское Адмиралтейство.

В центре зияет дыра, заметная невооруженным взглядом. На неуставной вид официального знамени Военно-морского флота России корреспондент «Фонтанки» обратил внимание 31 января.

В главкомате «Фонтанке» объяснили, что полотнище было повреждено из-за ветра и резкого перепада температур, в ближайшие часы флаг заменят, уже идет подготовка к процессу. В Адмиралтействе также уточнили, что растерзанные непогодой знамена – дело житейское. На кораблях флаги меньшего размера, поэтому их меняют реже.

Главкомат ВМФ переехал в петербургское Адмиралтейство в 2012 году. Тогда флаг и был поднят над Адмиралтейством.