«Силовые машины» после отзыва рейтинга Moody's получат его от российского агентства

Рейтинговое агентство Moody's лишило «Силовые машины» своего рейтинга после попадания предприятия в санкционный список США. Но ему найдут отечественную замену. А пока будут работать с инвесторами самостоятельно, представляя им необходимые данные.

Как следует из пресс-релиза Moody's, опубликованного 31 января, до отзыва корпоративный рейтинг «Силовых машин» находился на уровне В2, а рейтинг вероятности дефолта — на уровне B2-PD. Оба с негативным прогнозом.

«Moody's приняло решение отозвать все рейтинги по собственным причинам делового характера», – говорится в сообщении агентства.

Представитель «Силовых машин» сообщил «Фонтанке», что не комментирует решение, «принятое агентством в соответствии с внутренними стандартами работы рейтингового агентства». При этом он подчеркнул, что «Силовые машины» намерены продолжать успешное сотрудничество со всеми инвесторами, обеспечивая их необходимой информацией о деятельности компании напрямую.

«Также информируем, что в планах компании получение рейтингов в одном из российских рейтинговых агентств в соответствии с требованиями российского законодательства», – отметил представитель.

Напомним, что «Силовые машины» попали в запретительный список США, опубликованный 26 января. Как указано в пресс-релизе на сайте американского ведомства, компания вошла в число лиц, которые были «связаны с передачей Россией четырех турбин российско-германским совместным предприятием в Крым».

Санкции пришлись очень некстати — компания бизнесмена Алексея Мордашова как раз запланировала поставлять на экспортные рынки до 70% всей своей продукции.