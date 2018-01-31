В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад

ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест.

ГК «УНИСТО Петросталь» приступила к разработке проекта первого детского сада в ЖК «Аннинский парк». Дошкольное учреждение, рассчитанное на 167 мест, будет открыто в первом полугодии 2021 года.

В детском саду запланировано 8 групп для детей от 3 до 7 лет. В каждой группе будет гардеробная, игровая, спальная комнаты. Также рядом с детским садом на огороженной территории для маленьких воспитанников возведут девять игровых и две спортивные площадки.

Жилой комплекс «Аннинский Парк» – 16 домов высотой по 12 этажей каждый – возводится в непосредственной близости от Красного Села – в поселке Куттузи Ломоносовского района Ленинградской области. Два из запланированных проектом домов уже введены в эксплуатацию. Сегодня маленькие жители «Аннинского парка» посещают сады в соседних кварталах.

«Проект предполагает строительство общеобразовательной школы на 800 мест и двух детских садов на 400 мест. Эти объекты будут реализованы в соответствии с заявленными сроками. Сегодня жители Красного села и окружающих его поселков пользуются одной инфраструктурой. Всего в этом районе насчитывается около 10 жилых комплексов. Общую площадь строящегося жилья можно оценить в 2,4 млн. кв. м. Из них 250 тыс. м2 – это ЖК «Аннинский парк». Отмечу, что в Красном селе ведется строительство трех общеобразовательных школ и 17 детских садов. Благодаря развитой инфраструктуре, жилье в Красном селе пользуется высоким спросом у покупателей», – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

Кроме двух детских садов на 400 мест и школы на 800 мест, в проекте предусматривается коммерческие площади и транспортная инфраструктура. Так, к жилому комплексу уже построена подъездная дорога, предусмотрено строительство разворотного кольца автобуса, что позволит наладить регулярное транспортное сообщение между жилым комплексом и станцией метро «Проспект Ветеранов».

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

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