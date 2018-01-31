Суд прекратил дело о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по делу о признании ненормативным постановления о предоставлении земельного участка для строительства мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Об этом «Фонтанке» 31 января сообщили в «Команде-29» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, защищающего интересы обращавшихся в суд активистов.

«Общественная кампания и обращение в суд дали свои плоды — обещание чиновников об отмене постановления подкрепилось соответствующим нормативным актом. Сегодня суд прекратил производство по делу, поскольку вчера было издано и вступило в силу новое постановление — на сей раз об отмене предыдущего», – цитирует «Команда-29» Ивана Павлова.

Отметим, что в суд с просьбой обжаловать решение о строительстве завода по переработке мусора на Волхонке обращался Александр Карпов и группа активистов.

Постановление о предоставлении участка под строительство завода Георгий Полтавченко подписал в сентябре 2017 года. Против стройки выступили местные граждане и активисты. Они утверждали, что мусороперерабатывающий комплекс будет расположен в зоне жилых домов. В конце 2017 года в Смольном, отозвавшись на чаяния граждан, отменили постановление. 30 января 2018 года соответствующий документ был опубликован.