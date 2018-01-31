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31.01.2018 17:04

Спикер ЗакСа: Сторонники Навального плюнули в сторону города-героя Ленинграда

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров раскритиковал сторонников оппозиционера Алексея Навального. Парламентария возмутило, что те вышли на несогласованную акцию «забастовка избирателей» сразу после дня снятия блокады Ленинграда. Своим мнением он поделился с журналистами на брифинге в ЗакСе 31 января.

«Все это (митинговая активность. – Прим. ред.) связано с выборами президента. Я отвечу вопросом на вопрос. Глядя на кандидатов, вы задумывались, кому из них можно доверить ядерный чемоданчик, пункт управления ядерными силами? Посмотрите на отдельных кандидатов в президенты. Посмотрите и задайте себе вопрос: а доверил бы я ему ядерный чемоданчик – тысячи ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок? Быть президентом России – это чувство высочайшей ответственности за весь мир», – заявил Макаров, отвечая на вопрос об отношении к акциям сторонников Навального.

Также он отметил, что часто выступает перед студентами, приехавшими из других городов, и призывает их уважать устои Ленинграда – Петербурга.

Вячеслав Макаров на возложении цветов в День снятия Блокады
Вячеслав Макаров на возложении цветов в День снятия Блокады
Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

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«Зачастую они от слабой воспитательной работы не только в субботу и воскресенье занимаются кто чем. От сессии до сессии живут студенты весело. Воспринимают (учебу. — Прим. ред.) как легкую тусовочку. Я их призывал с уважением относиться к устоям города-героя Ленинграда, Санкт-Петербурга, города святого апостола Петра. Мы говорили с ними, что Петербург – это центр мировой православной культуры. Надо относиться с уважением к его жителям. А то, что они выходят, мы ведь представляем, кто выходит, состав, кто из других городов. Выходят они в дни полного освобождения Ленинграда от блокады, в дни ленинградской победы. Это воспринимается как плевок городу-герою Ленинграду -  Санкт-Петербургу», – отметил Макаров. Он также напомнил, что любые революционные выступления никогда не доводили до добра.

«А когда развалили родину нашу – СССР, тогда говорили, что жить будем лучше, тоже кричали и аплодировали. Говорили: «Клубнику в 6 утра будем есть». А в итоге развалили великое государство. Был бы сейчас СССР, не было бы терроризма, не страдали бы люди во всем мире», – резюмировал Макаров.

Напомним, что 28 января по всей стране прошли акции сторонников Алексея Навального. Несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию «забастовка избирателей» и в Петербурге.


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