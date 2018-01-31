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31.01.2018 17:02

К Дзюбе в тульском «Арсенале» официально присоединился Новосельцев

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил переход еще одного своего футболиста в другой клуб. Как сообщает 31 января пресс-служба петербургской команды, в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона отправился защитник Иван Новосельцев.

В августе 2016 года Новосельцев заключил контракт с «Зенитом». В составе сине-бело-голубых защитник провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.

Ранее в «Арсенал» перешел нападающий Артем Дзюба. Оба футболиста при переходе  согласились на двукратное понижение зарплаты. При этом «Зенит» продолжит им оплачивать половину от их нового оклада.


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