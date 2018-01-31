С осужденного экс-зампреда КГИОП принудительно взыскали миллион

Бывший зампредседателя комитета по охране памятников Петербурга Игорь Гришин выплатил уголовный штраф за совершенное в высокой должности преступление. Миллион за него принесла супруга.

Как сообщили 31 января в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга, было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа с 57-летнего жителя города, занимавшего высокий пост и приговоренного к реальному сроку в пять с половиной лет и штрафу в 1 млн рублей.

«Для принудительного взыскания документы были направлены в Управление ФССП по Санкт-Петербургу. Судебный пристав выяснил, что мужчина отбывает наказание в колонии, и взыскание было обращено на зарплату должника. Вскоре приставов посетил адвокат осужденного, который предоставил платежные документы в подтверждение оплаты», – уточнили приставы.

Под указанные ведомством характеристики подходит только Игорь Гришин. Он приговорен в июле 2016 года за покушение на мошенническое хищение денег компании «Меандр». Чиновник требовал 4,5 млн рублей за гарантию побед в будущих контрактах. Изначально СК обвинял Гришина в получении взятки, но благодаря должностным обязанностям, которые формально не наделяли зампреда возможностями по определению победителей конкурсов, Октябрьский суд переквалифицировал эпизод на покушение на мошенничество.

Учитывая арест с марта 2015 года, Гришин отбыл более половины срока — почти три года.

По данным «Фонтанки», долговую ведомость бывшего чиновника закрыла за него супруга. Выплачивать, если верить описи нажитого Гришиным, было из чего.