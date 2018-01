У журналиста, взявшего интервью у последователя ИГИЛ, изъяли ноутбуки, футболки и печать профсоюза

Журналиста Павла Никулина отпустили после допроса в ФСБ, сообщает 31 января его телеграм-канал. Силовиков интересовал герой прошлогоднего интервью Никулина, уехавший из Калуги, чтобы вступить в ряды запрещенной террористической организации «Исламское государство».

В результате обыска в московской квартире журналиста изъяты два макбука и один нетбук, айфон, все выпуски журнала Moloko plus и The New Times, редактором которого Никулин является, а также футболки, значки и стикеры с символикой Moloko plus и печать профсоюза журналистов.

Напомним, что публикация «Из Калуги с джихадом» о гражданине РФ, который присоединился к ИГ, вышла в журнале The New Times в 2017 году. Издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма. После инцидента журнал перестал выходить в печатном виде, сохранив лишь интернет-версию.

Павел Никулин работал корреспондентом в «Московских новостях», «Русской планете», интернет-газете «Бумага», писал для таких изданий, как «Сноб», «Медиазона», The New Times, портал «Спектр». Основатель и редактор проекта Moloko plus.