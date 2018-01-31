На турнире в Петербурге будут чествовать лучшую теннисистку мира
Чествование первого номера мирового теннисного рейтинга датчанки Каролины Возняцки пройдет 31 января на «СИБУР Арене». Как сообщают организаторы женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018, торжественная церемония состоится в 18.00 перед началом вечерней сессии, на центральном корте стадиона.
A ray of sunshine ☀️ pic.twitter.com/UH8o78R8zY— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 14, 2017
В ней примут участие генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев, директор турнира Наталья Камельзон, а также представители Женской теннисной ассоциации (WTA).
Каролина Возняцки – первый номер мирового рейтинга. Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года. Первый свой матч на петербургском турнире проведет против россиянки Анастасии Потаповой.