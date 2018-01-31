КРТИ: Заявленные исследования границ захоронения у Экспофорума не состоялись

Исследования границ воинского захоронения у Экспофорума (где в ноябре разразился скандал после обнаружения человеческих останков), о которых Смольный объявлял ранее, не состоялись. Об этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил 31 января в ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому.

«Конкурс по выбору подрядной организации на строительство с разработкой рабочей документации по объекту отменен. Заявленные в ноябре 2017 года исследования по установлению границ захоронения… не состоялись», – говорится в документе.

В КРТИ также добавили, что существующая воинская карточка захоронения требует уточнения «в части паспортизации и установления границ».

В феврале, как писала «Фонтанка», КРТИ объявит конкурс повторно. Дополнительные изыскания включат в состав работ; обещают привлечь специализированные поисковые организации, которые смогут наконец точно установить границы захоронения. «При необходимости», говорится в ответе, планировка развязки будет изменена, чтобы трасса прошла в обход мемориального места.