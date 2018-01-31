МЧС вызвали проверить упавшую на плиту крышку

В квартире дома в Адмиралтейском районе Петербурга упала и разбилась стеклянная крышка. Бытовая случайность настолько впечатлила хозяйку, что успокаивать женщину пришлось не одной спасательной службе.

Как сообщили в соцсетях, днем 31 января в квартире на Можайской улице, 42, произошел «хлопок газа». Рядом заметили полицию, скорую, аварийную службы и спасателей. Запаха газа в округе не ощущалось. Как пояснили «Фонтанке» в МЧС, не было его и в двухкомнатной квартире на втором этаже, откуда немногим позже половины третьего дня поступил сигнал. Приехавшие через несколько минут десять спасателей обнаружили на кухне только разбившуюся стеклянную крышку плиты.

В городской газовой службе хлопок газа не подтвердили. Оборудование проверено и исправно.