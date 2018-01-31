Подростки снова напали на прохожего в Красногвардейском районе

Мужчина оказался на больничной койке после ночной прогулки в Красногвардейском районе Петербурга. Прохожему досталось от подростков, но отпор он дать не сумел, поскольку обидчики налетели впятером.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. На 42-летнего петербуржца напали в три часа ночи 31 января. У дома 24 по Новочеркасскому проспекту мужчину избили и забрали мобильный телефон, очки и проездной. Потерпевшего забрали врачи скорой помощи. Полиция проводит проверку и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что летом прошлого года в том же Красногвардейском районе группа юношей в возрасте от 15 до 18 лет несколько раз нападала на молодых и взрослых петербуржцев. Хулиганские выходки снимали на видео и публиковали в соцсети. Операторов и исполнителей нашли. Выяснилось, что все поголовно состоят на профилактическом учете в полиции. На одном из видео подростки разбили конструкции паркур-площадки на улице Маршала Тухачевского. По факту возбудили уголовное дело о вандализме.