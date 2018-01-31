Путин извинился перед российскими олимпийцами за то, что не смог их защитить

Президент России Владимир Путин провел 31 января встречу с участниками Олимпиады в Пхёнчхане в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Как сообщает РБК, он извинился перед спортсменами за сложившуюся перед Играми ситуацию.

«Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда для этого нужно приложить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой противоположные мнения на этот счет, и это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — заявил Путин.

Напомним, из более чем 500 заявок российских спортсменов Международный олимпийский комитет удовлетворил пока 169. При этом большинство лидеров сборной не прошли проверку. В их числе биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Екатерина Юрлова, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, фигуристка Ксения Столбова. Тем же, кто прошел фильтр МОК, придется выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом с запретом на демонстрацию любых национальных символов. За нарушение организаторы Олимпиады могут дисквалифицировать спортсмена.