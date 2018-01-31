Российскую систему tax free создаст финансист Варданян

Глобальный оператор системы tax free, швейцарская компания Global Blue, создает совместное предприятие с финансистом Рубеном Варданяном для работы на территории России.

Об этом 31 января сообщает РБК. По данным агентства, компания решила выйти на российский рынок tax free после принятия Госдумой закона о возвращении иностранцам НДС.

Система беспошлинной торговли товарами ведущих брендов будет запущена в торговых центрах премиум-класса.

Напомним, что разработанный Минфином законопроект о внедрении в России tax free был принят Госдумой осенью 2017 года.

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян занимает 99-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $950 млн.