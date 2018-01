Журналиста Павла Никулина увезли на допрос в ФСБ

Павел Никулин из своей квартиры, где с утра 31 января проходили обыски, отправился на допрос в сопровождении сотрудников ФСБ. Журналист находится в статусе свидетеля по делу о терроризме.

Как сообщила в своем телеграм-канале сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Валентина Дехтяренко, обыск проводило управление ФСБ по Калужской области. Никулин связал мероприятие со своей публикацией «Из Калуги с джихадом», которая вышла в журнале The New Times в марте 2017 года. В телеграм-канале журналиста сказано, что он находится в статусе свидетеля в рамках дела по статье 205.3 УК РФ — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Подруга Никулина в Twitter показала последствия восьмичасового визита силовиков. По её словам, из квартиры изъяли технику, документы, журналы Moloko plus, главным редактором которого является Никулин, а также футболки и наклейки с логотипом издания.

Пашу Никулина только что увезли на допрос, а вот так всё выглядит после обыска. сразу видно – старались! 8 часов потратили. изъяли три ноутбука, телефон, документы, все журналы moloko plus, все футболки, значки и стикеры. pic.twitter.com/CFfmeqgw6m — Хайн (@ian_hain) 31 января 2018 г.

Павел Никулин работал корреспондентом в «Московских новостях», «Русской планете», интернет-газете «Бумага», писал для таких изданий, как «Сноб», «Медиазона», The New Times, портал «Спектр». Основатель и редактор проекта Moloko plus.

После его интервью «Из Калуги с джихадом» с россиянином, который присоединился к запрещенной террористической организации «Исламское государство», The New Times получил сначала предупреждение, а потом 100 тысяч штрафа. Роскомнадзор увидел в тексте оправдание терроризма. Позднее журнал перестал выходить в печатном виде, сохранив лишь интернет-версию.