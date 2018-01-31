Координатор штаба Навального в Петербурге доставлен в суд — ему грозит 30 суток ареста

Координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова 31 января увезли в Октябрьский районный суд прямо из офиса штаба. Об этом «Фонтанке» сообщили в штабе.

Денис Михайлов был задержан 28 января на несанкционированной «Забастовке избирателей» и отпущен после составления протокола. Ему вменяют статью 20.2 часть 8 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Михайлову грозит штраф от 150 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на срок до 30 суток. Михайлов попросил соратников привезти ему в суд сумку с вещами — он готовится к аресту.

Напомним, что 28 января полиция, по данным «Открытой России», задержала десять человек на акции «Забастовка избирателей» в Северной столице. Восемь из них были отпущены в тот же день. По официальным данным полицейского главка, задержанных в тот день не было. Всего в протестном мероприятии, организованном оппозиционером Алексеем Навальным, приняли участие около двух тысяч петербуржцев.