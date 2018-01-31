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31.01.2018 15:26

Координатор штаба Навального в Петербурге доставлен в суд — ему грозит 30 суток ареста

Координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова 31 января увезли в Октябрьский районный суд прямо из офиса штаба. Об этом «Фонтанке» сообщили в штабе. 

Денис Михайлов был задержан 28 января на несанкционированной «Забастовке избирателей» и отпущен после составления протокола. Ему вменяют статью 20.2 часть 8 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Михайлову грозит штраф от 150 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на срок до 30 суток. Михайлов попросил соратников привезти ему в суд сумку с вещами — он готовится к аресту.

Напомним, что 28 января полиция, по данным «Открытой России», задержала десять человек на акции «Забастовка избирателей» в Северной столице. Восемь из них были отпущены в тот же день. По официальным данным полицейского главка, задержанных в тот день не было. Всего в протестном мероприятии, организованном оппозиционером Алексеем Навальным, приняли участие около двух тысяч петербуржцев. 


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СМИ2
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24СМИ. Агрегатор
Lentainform
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25.01.2018 18:31

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Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Над Петербургом разыгрывается финал кровавого суперлуния

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https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
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18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
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13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
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