Минсельхоз предупреждает о возможности мирового скандала из-за саранчи на ЧМ-2018

Министерство сельского хозяйства РФ заявило о риске появления саранчи на полях чемпионата мира по футболу – 2018 в России.

Как пишет «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 31 января сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев. «С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут», — цитирует агентство его слова.

Чекмарев уточнил, что в России уже нашли около 1 млн га, зараженных саранчой, – в основном в южных регионах страны. «Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира, — это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России», — обратился Чекмарев к участникам совещания в Минсельхозе.