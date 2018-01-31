Туристическая недвижимость: Повлияют ли санкции на внутренний туризм?

31.01.2018 15:11

Владелец базы отдыха «Илоранта» Георгий Богачев. Фото с сайта facebook.com

Как поживает индустрия отдыха в Ленобласти? Приведут ли санкции и дальнейшая изоляция к увеличению внутреннего туризма? Зачем нужен рейтинг областных баз отдыха, кто их строит и в каком состоянии поддерживает? Гость очередного выпуска программы Дмитрия Синочкина "Квадрат" - экс-вице-губернатор Ленобласти, владелец базы отдыха «Илоранта» Георгий Богачев.