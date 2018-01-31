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31.01.2018 15:11
Туристическая недвижимость: Повлияют ли санкции на внутренний туризм?
Как поживает индустрия отдыха в Ленобласти? Приведут ли санкции и дальнейшая изоляция к увеличению внутреннего туризма? Зачем нужен рейтинг областных баз отдыха, кто их строит и в каком состоянии поддерживает? Гость очередного выпуска программы Дмитрия Синочкина "Квадрат" - экс-вице-губернатор Ленобласти, владелец базы отдыха «Илоранта» Георгий Богачев.
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