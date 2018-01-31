«Зенит» подтвердил переход Дзюбы в тульский «Арсенал»

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил ранее появлявшуюся информацию о переходе своего нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал». Как сообщает 31 января официальный сайт петербургской команды, футболист на правах аренды проведет там остаток текущего сезона.

Напомним, Дзюба — воспитанник московского «Спартака». Перешел в «Зенит» в 2015 году. Провел за петербургский клуб 102 официальные встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что вместе с Дзюбой в Тулу переедет еще один игрок «Зенита» – защитник Иван Новосельцев. Пока эта информация не нашла официального подтверждения.