Антимонопольщики назвали причину роста цен на авиабилеты
Необоснованное завышение цен на авиабилеты зависит не только от программного обеспечения. По мнению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ценообразованием управляют люди.
«Мы точно установили, что никакая не машина, а делается это алгоритмами вручную. И творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины», – цитирует 31 января Артемьева «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.
Руководитель ФАС убежден, что это ничем не обосновано. Он отметил, что служба полгода проводила проверку, и в дальнейшем антимонопольщики совместно с авиакомпаниями намерены изменить алгоритм образования цен на билеты, чтобы избежать их немотивированного завышения.
Завышенную стоимость авиаперевозок в России ФАС отметила осенью прошлого года. Служба потребовала от авиакомпаний информации о том, как формируется цена на билеты. В частности, антимонопольщиков заинтересовали данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию, в том числе схему распределения мест.