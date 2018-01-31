Фургон насмерть сбил ребенка и ранил женщину на «зебре» в Петербурге
Пересечение дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на юго-западе Петербурга днем 31 января закончилось трагедией.
Несчастье произошло около полудня, в тот момент, когда женщина и девочка 4-х лет шли по «зебре» через дорогу на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Переходя проезжую часть, мама и дочь попали под колеса фургона.
Травмы ребенка оказались смертельными.
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