Ижора вышла из берегов и подтопила поселок в Колпинском районе

Река Ижора вышла из берегов и подтопила улицы в поселке Усть-Ижора в Колпинском районе Петербурга. К подъему уровня воды привела подвижка льда из-за резких колебаний температуры, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по природопользованию города.

«В 00:15 31 января в связи с увеличением уровня воды в районе гидрологического поста п. Усть-Ижора, было принято решение о выходе ледокола «Невская застава». Ледокол продолжает проведение работ на акватории реки Невы», – отметили в пресс-службе.

Комитет по природопользованию, ГУ МЧС Северной столицы, Северо-Западный гидрометцентр и администрация Колпинского района пытаются предотвратить дальнейшее подтопление поселка. На гидропостах «Усть-Ижора» и «Обуховский завод» ведется круглосуточный мониторинг уровней воды в Неве, заверили в ведомстве.