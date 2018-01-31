«Реал» предлагает «Зениту» 35 млн евро и игрока за Паредеса

Мадридский «Реал» готов приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в обмен на крупную денежную компенсацию и еще одного игрока. Как сообщает 30 января издание Clarin, речь может идти о 35 миллионах евро и полузащитнике Матео Ковачиче.

Напомним, Паредес перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 млн евро. Эта покупка стала самой дорогой для петербургского клуба в том году. В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 официальных матчах за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

На счету 23-летнего Матео Ковачича 7 матчей в чемпионате Испании, в 6 из которых он выходил на замену в концовках встреч (среднее игровое время 25 минут). Отдал 1 результативную передачу.