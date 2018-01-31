Петербургские депутаты хотят оснащать квартиры газовыми сигнализациями

Депутаты петербургского ЗакСа 31 января проголосовали за законодательную инициативу, согласно которой в квартирах должны появиться датчики газа. После утверждения в двух чтениях, документ отправят в Государственную думу.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время в России участились случаи взрыва газа в жилых домах. «Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры. Указанные комплекты не только зафиксируют повышение концентрации бытового газа на ранней стадии, еще не представляющей угрозы взрыва или пожара, но и автоматически проинформируют диспетчерские службы о факте возникновения аварийного случая, а также отключат подачу газа в жилое помещение с одновременным включением вентиляции или отключат подачу электроэнергии», – говорится в проекте инициативы.

В документе предлагается также учитывать комплексы защиты от взрыва газа при проектировке и строительстве новых домов.