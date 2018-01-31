СМИ: Новый танк Т-90МС в ближайшее время поступит на вооружение российской армии

Уралвагонзавод анонсировал поставки новых танков Т-90МС в российскую армию.

Об этом 31 января пишет РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия. «В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение», — уточнили представители Уралвагонзавода. Первой поставки хватит на танковый батальон, заявили в корпорации. Сейчас новая техника проходит государственные испытания.

В УВЗ подчеркивают, что Т-90МС — «следующий шаг в развитии российского танкостроения». В нем впервые используются штурвальное управление и «система автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное переключение, что позволяет уменьшить физические нагрузки на водителя, снизить расход топлива и повысить разгонные характеристики бронемашины», – говорится в презентации. Боевой башенный модуль танка «оснащен высокоавтоматизированным комплексом управления вооружением и обеспечивает получение характеристик, превышающих достигнутые на лучших мировых образцах по дальности эффективной стрельбы, времени подготовки выстрела, дальности обнаружения и распознания целей ночью».

Напомним, контракт на поставку Т-90МС УВЗ и Минобороны подписали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».