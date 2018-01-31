Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» отправлен к психиатрам

Фигурант дела о теракте в петербургском магазине «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко отправлен на психиатрическую экспертизу. Его переведут из следственного изолятора «Кресты» в профильную больницу.

Как сообщила «Фонтанке» 31 января адвокат Елена Корнилова, в рамках предварительного расследования о подрыве «Перекрестка» ее подзащитному назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

Обследования обвиняемых проводят специалисты больницы № 6 на улице Грибакиных.

Сегодня Санкт-Петербургский горсуд отклонил жалобу Лукьяненко на арест, избранный в канун Нового года. Под стражей обвиняемый останется до 28 февраля 2018 года.