Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» отправлен к психиатрам
Фигурант дела о теракте в петербургском магазине «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко отправлен на психиатрическую экспертизу. Его переведут из следственного изолятора «Кресты» в профильную больницу.
Как сообщила «Фонтанке» 31 января адвокат Елена Корнилова, в рамках предварительного расследования о подрыве «Перекрестка» ее подзащитному назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.
Обследования обвиняемых проводят специалисты больницы № 6 на улице Грибакиных.
Сегодня Санкт-Петербургский горсуд отклонил жалобу Лукьяненко на арест, избранный в канун Нового года. Под стражей обвиняемый останется до 28 февраля 2018 года.
Справка:
Дмитрий Лукьяненко обвиняется в совершении террористического акта (статья 205 УК). Собранное и заложенное им, как считает следствие, самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения «Перекрестка» на Кондратьевском проспекте 27 декабря. При взрыве пострадали восемнадцать человек.
Лукьяненко посещал психологические тренинги школы «Дэир», остался недоволен ее услугами и хотел выразить свой протест.