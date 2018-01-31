Дзюба и Новосельцев перешли в тульский «Арсенал»

Состоялся переход футболистов «Зенита» — нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева — в тульский «Арсенал». Как сообщает 31 января «Чемпионат.com», как и ожидалось, игроки переехали в Тулу на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, оба футболиста при переходе в «Арсенал» согласились на двукратное понижение зарплаты. При этом «Зенит» продолжит им оплачивать половину от их нового оклада.

В текущем сезоне 29-летний Дзюба сыграл в 15 матчах РФПЛ и забил один гол. 26-летний Новосельцев не провёл ни одной встречи.