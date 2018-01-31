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31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Фото компании «Л1»

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет. По условиям кредитования возраст заемщика должен составлять от 18 до 65 лет.

При внесении первоначального взноса в размере 10% ставка по кредиту составит 11,8% годовых, при увеличении его до 20% размер ставки снизится до 9,5%. Обязательно предоставление полного пакета документов и комплексного страхования заемщика.

Также возможно получить кредит по двум документам по ставке 11% годовых. В этом случае покупателю необходимо внести не менее 40% от стоимости квартиры.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru/personal/credits/product_novostroy/

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным и спортивным центрами, многоуровневым паркингом на 2200 машиномест. Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Корпуса 3 и 4 были введены в эксплуатацию в конце 2017 года. Сейчас стоимость квадратного метра начинается от 79 тысяч рублей, но в марте 2018 года ожидается повышение.

 

 

ЖК "Лондон Парк"  -  застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г.

 


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Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
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Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
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30.01.2018 17:32
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
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