Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет. По условиям кредитования возраст заемщика должен составлять от 18 до 65 лет.

При внесении первоначального взноса в размере 10% ставка по кредиту составит 11,8% годовых, при увеличении его до 20% размер ставки снизится до 9,5%. Обязательно предоставление полного пакета документов и комплексного страхования заемщика.

Также возможно получить кредит по двум документам по ставке 11% годовых. В этом случае покупателю необходимо внести не менее 40% от стоимости квартиры.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru/personal/ credits/product_novostroy/

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным и спортивным центрами, многоуровневым паркингом на 2200 машиномест. Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Корпуса 3 и 4 были введены в эксплуатацию в конце 2017 года. Сейчас стоимость квадратного метра начинается от 79 тысяч рублей, но в марте 2018 года ожидается повышение.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

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