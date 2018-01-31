Прокуратура Петербурга закрыла сайты, торгующие «санкционкой»

Закрыть сайты, предлагающие «санкционные» продукты питания, потребовала прокуратура Выборгского района Петербурга. Суд с надзорным ведомством согласился.

Как сообщает 31 января горпрокуратура, в то время как российские власти наложили эмбарго на западное продовольствие, интернет-магазины вовсю предлагают мясо, сыры, масло из Финляндии, Испании и Эстонии. Возмутившись этим, прокуроры подали в суд с требованием признать опубликованную информацию запрещенной к распространению в РФ. Третья ветвь власти встала на сторону силовиков.

«После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для блокировки доступа к интернет-страницам», – отметили в пресс-службе.

Напомним, продуктовое эмбарго на товары из Европейского союза и США Россия ввела в ответ на западные санкции — после возвращения Крыма в состав РФ и начала боевых действий в Донбассе. Каждый год действие запретных мер продлевается правительством.