СМИ: В Совфеде готовят ответ на «Кремлевский доклад»

В Совете Федерации РФ готовят законопроект, в котором будет прописано понятие «вмешательства в суверенитет страны». Проект закона станет «местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду», сообщили источники РБК 31 января.

Под суверенитетом сенаторы подразумевают «полновластие государства внутри страны», а под вмешательством во внутренние дела страны – попытки «повлиять на решения государственных органов страны», «изменить основы конституционного строя, территориальной целостности состава и структуры государственной и муниципальной власти в стране», а также все, что «нарушает естественный ход политического процесса».

Сенатор Олег Морозов рассказал РБК, что тема законопроекта по госсуверенитету возникла еще летом прошлого года. Тем не менее документ станет зеркальным ответом России на «Кремлевский доклад». Другой источник назвал проект закона «местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду».

Ранее в Совфеде назвали список, опубликованный минфином США, фактическим разрывом отношений со Штатами и пообещали достойный ответ. При этом Владимир Путин накануне отметил, что Россия пока воздержится от ответа.

По данным издания, разработкой документа занимается временная комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Предполагается, что законопроект будет представлен в докладе, который комиссия готовит к февралю этого года.