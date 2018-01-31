Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» на своей территории
Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии. Об этом компания сообщила на официальном сайте 31 января.
«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале ноября 2017 года горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии.
Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику, добавили в Nord Stream 2. Компания выполнила все требования и ожидает получить одобрение в срок до начала строительства в 2018 году.
Справка:
Проект «Северный поток — 2» стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.