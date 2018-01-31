Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» на своей территории

Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии. Об этом компания сообщила на официальном сайте 31 января.

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале ноября 2017 года горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику, добавили в Nord Stream 2. Компания выполнила все требования и ожидает получить одобрение в срок до начала строительства в 2018 году.