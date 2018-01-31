Подписи в поддержку Ксении Собчак сдали в ЦИК

В эти минуты завершается прием документов и подписей избирателей для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах телеведущей Ксении Собчак.

Об этом 31 января сообщает официальный сайт кандидата. Ранее в пресс-службе штаба Собчак говорили, что в ее поддержку собрали 130 тысяч подписей. В Центризбирком нужно сдать как минимум 100 тысяч, максимум — 105 тысяч из них. Дочь первого мэра Петербурга идет в президенты от партии «Гражданская инициатива».

Отметим, сегодня в 18:00 ЦИК завершит прием документов и подписей от кандидатов. Раньше всех с этим справился самовыдвиженец Владимир Путин — 315 тысяч подписей его штаб сдал в избирком еще 29 января. 30 января по 105 тыс. подписей представили выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, председатель «Партии Роста» Борис Титов и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. Кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию.