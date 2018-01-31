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31.01.2018 13:18

В Петербурге снова запретили парковаться на газонах

Штрафы за парковку на газонах утвердили в Петербурге со второй попытки. Законопроект в третьем чтении 31 января приняли депутаты Законодательного собрания. Предыдущую версию отменил Верховный суд из-за несоответствия юридической терминологии.

Измененная редакция закона понимает под правонарушением размещение автомобиля на территориях зелёных насаждений, а также спортивных, детских площадок и мест для выгула животных. Согласно документу, административный штраф для граждан предполагается в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ранее решением Верховного суда штрафы за стоянку на территориях, предназначенных для зеленых насаждений, были признаны недействительными, поскольку они противоречили федеральному законодательству. Как писала «Фонтанка», запрет был сформулирован опираясь на такие понятия как «движение» и «остановка», которые в свою очередь регламентируются федеральными Правилами дорожного движения.

 

 


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