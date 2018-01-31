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31.01.2018 13:10

Реформа техосмотра: сажать не будут, но страховщики снова хотят денег

В Белом доме продолжаются споры вокруг реформы техосмотра, готовящейся в России. Главный вопрос пока – кто будет ее проводить. Об этом сообщает 31 января «Коммерсантъ».

В данный момент известно, что от идеи сажать недобросовестных операторов ТО, выдающих диагностические карты без реального осмотра машин, отказались. Зато предложение фиксировать на видео саму процедуру нашло поддержку. Правда, добровольцев ее проводить пока нет.

Российский союз страховщиков заявляет, что у него нет средств на создание и поддержание файлов с записями. Заодно предлагает увеличить стоимость техосмотра хотя бы до 1 тысячи рублей (в Петербурге за него берут 881 рубль, в столице – 720 рублей). Якобы операторы в противном случае будут работать в убыток. Отказывается брать на себя расходы и Ространснадзор.

Подробности о спорах вокруг реформы ТО читайте на «Водителе Петербурга»

 


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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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