Реформа техосмотра: сажать не будут, но страховщики снова хотят денег

В Белом доме продолжаются споры вокруг реформы техосмотра, готовящейся в России. Главный вопрос пока – кто будет ее проводить. Об этом сообщает 31 января «Коммерсантъ».

В данный момент известно, что от идеи сажать недобросовестных операторов ТО, выдающих диагностические карты без реального осмотра машин, отказались. Зато предложение фиксировать на видео саму процедуру нашло поддержку. Правда, добровольцев ее проводить пока нет.

Российский союз страховщиков заявляет, что у него нет средств на создание и поддержание файлов с записями. Заодно предлагает увеличить стоимость техосмотра хотя бы до 1 тысячи рублей (в Петербурге за него берут 881 рубль, в столице – 720 рублей). Якобы операторы в противном случае будут работать в убыток. Отказывается брать на себя расходы и Ространснадзор.

Подробности о спорах вокруг реформы ТО читайте на «Водителе Петербурга».