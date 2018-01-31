«ВКонтакте» заблокировала девять «колумбайн-сообществ» по требованию Роскомнадзора
Девять «колумбайн-сообществ» заблокированы в социальной сети «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора. Об этом 31 января заявила пресс-служба ведомства.
«Еще в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики», – отмечает надзорный орган.
Роскомнадзор счел, что эти группы содержали «противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера». Ссылки на «колумбайн-сообщества» внесены в Единый реестр запрещенной информации.
Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил на заседании экспертного совета в Госдуме, что ведомство поддерживает инициативу депутатов по совершенствованию законодательства, дабы защитить подрастающее поколение от информации, побуждающей к совершению противоправных действий.
Напомним также, что школьники, напавшие в Перми на учительницу и детей из младшего класса с ножами, были поклонниками субкультуры «колумбайн». Она развилась вокруг истории о нападении двух старшеклассников на школу «Колумбайн» в американском штате Колорадо в 1999 году. В результате нападения 37 человек получили ранения, из них 13 погибли. По оценкам опрошенных журналистами администраторов пабликов, в России не меньше 30 тысяч участников «колумбайн-сообществ».
Справка:
Утром 15 января в Перми двое 16-летних (ученик и бывший учащийся) ударили ножом учительницу и детей в школе №1267. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.
17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки один из несовершеннолетних был переведен в СИЗО, второго ждет то же самое.
Похожее ЧП произошло в столице Бурятии утром 19 января. Во время урока в 7-м классе девятиклассник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. А потом начал наносить удары штык-ножом и топором учителю и пятерым школьникам. Мотивом следствие называет ненависть подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками. Задержан сам нападавший, а также двое его одноклассников, которых СК считает соучастниками.