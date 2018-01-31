«ВКонтакте» заблокировала девять «колумбайн-сообществ» по требованию Роскомнадзора

Девять «колумбайн-сообществ» заблокированы в социальной сети «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора. Об этом 31 января заявила пресс-служба ведомства.

«Еще в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики», – отмечает надзорный орган.

Роскомнадзор счел, что эти группы содержали «противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера». Ссылки на «колумбайн-сообщества» внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил на заседании экспертного совета в Госдуме, что ведомство поддерживает инициативу депутатов по совершенствованию законодательства, дабы защитить подрастающее поколение от информации, побуждающей к совершению противоправных действий.

Напомним также, что школьники, напавшие в Перми на учительницу и детей из младшего класса с ножами, были поклонниками субкультуры «колумбайн». Она развилась вокруг истории о нападении двух старшеклассников на школу «Колумбайн» в американском штате Колорадо в 1999 году. В результате нападения 37 человек получили ранения, из них 13 погибли. По оценкам опрошенных журналистами администраторов пабликов, в России не меньше 30 тысяч участников «колумбайн-сообществ».