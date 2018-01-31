«Яндекс» анонсировал слияние с Uber в феврале

Агрегаторы пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» (Yandex.Taxi) и Uber будут объединены в первой половине февраля 2018 года. Сделка касается России и стран ближнего зарубежья.

Как сообщает 31 января «Яндекс», после слияния пассажиры смогут использовать приложения двух компаний, а приложения у водителей будут интегрированы. Объединение Yandex.Taxi и Uber коснется 127 городов России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Армении, Азербайджана.

«Стороны завершают подготовку к закрытию и ожидают, что оно завершится в первой половине февраля 2018 года», – уточняет «Яндекс».

В ноябре 2017 года слияние компаний одобрила Федеральная антимонопольная служба. Uber и «Яндекс» инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 млрд долларов.