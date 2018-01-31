Как отличить серьезные санкции от их «симулякров»

Кто не в списке, тот против нас? Так было бы, если бы… Если бы этот список не был просто подарком нашего друга Трампа России. Конгресс обязал президента и администрацию провести расследование, а они в ответ, не долго думая, но дотянув до последнего дня, выдали просто перечень лиц, который, по всей видимости, сформировали не более чем за час. При этом в Вашингтоне было официально заявлено, что пока списком все и ограничится. Это все равно что Черчилль в 1940 г. составил бы список целей в Германии, но одновременно открыто сказал: бомбить не буду!

Этот перечень делится на четыре части: президентская администрация, кабинет министров, другие высокопоставленные политические лидеры, олигархи. Что касается последних, то, как заметили многие СМИ, он целиком совпадает с рейтингом миллиардеров журнала Forbes 2017 года. А. Б. Чубайс там не значился. Следовательно, он может пока спать спокойно. Опала ему не грозит.

Да и в целом любой не попавший в список тоже. Почему? Да потому что ясен чисто формальный принцип его составления. Поэтому Анатолий Борисович может легко объяснить Владимиру Владимировичу свое отсутствие: видите, мол, чем они там руководствовались. Я не сливаю инфу врагу, а просто не вхож, не подпадаю под избранные заокеанскими товарищами чисто формальные критерии.

Впрочем, Владимир Владимирович все и так понимает. Вчера посмеялся над своим отсутствием в перечне избранных. На словах так вроде даже обиделся. Как так, меня забыли! И для такого ерничества есть все основания.

На сайте РБК появились откровения одного из экспертов, работавших над списком. Шведского экономиста, автора двух книг о России Андерса Ослунда. Вот у кого есть основания для реальной обиды! Оказывается, разработки экспертов были в буквальном смысле разом выброшены в помойное ведро. «В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был, — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «Кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes». Вот так-то! Оказывается, Вашингтон полон друзей российского руководства.

Российские «несистемщики» (представители несистемной оппозиции) Андрей Илларионов (бывший советник президента РФ) и публицист Андрей Пионтковский плотно сотрудничали с Ослундом и в Интернете вывешивали свои предчувствия: большой капец российской элите грядет. Чем ближе к Путину, тем хуже будет. Все раскроют! Прошло более суток после появления списка, и я нигде не вижу их статей. Видимо, думают не что написать, а как написать. Либо обрушить гнев на администрацию Трампа, либо сделать хорошую мину при плохой игре. Мол, и так неплохо получилось.

По поводу списка и отказа от санкций разгорается скандал в конгрессе США. Однако политики не могут без конца подменять исполнительную власть. Министр финансов США Стивен Мнучин (главный, кто отвечал за «Кремлевский доклад») промямлил что-то законодателям о секретной его части и что вроде как санкции будут вводиться на основе содержащейся в ней информации. Но ведь это если вообще будут. Конгресс, конечно, в состоянии ввести санкции посредством принятия закона (как он поступил в отношении требования к администрации об ужесточении мер противодействия России, результатом чего и явился пресловутый список), но это, как все понимают, дело даже не ближайших месяцев. Кремль одержал внушительную победу: администрация президента Трампа явно саботирует все, что направлено против России. Все-таки, наверное, не зря пили шампанское в ноябре 2016-го.

Тот же РБК информирует, что в результате огласки списка так называемые олигархи потеряли на всех 1,1 млрд $ за счет понижения цен акций контролируемых ими компаний на мировых биржах. Это даже не чих, а так, легкое першение в горле, которое, возможно, вот-вот пройдет. Самый «пострадавший» – Вагит Алекперов: стоимость акций ЛУКОЙЛа упала на 226 млн $, или аж на 1,4%! На биржах и без всяких там «кремлевских докладов» и глобальных экономических кризисов бывают более существенные дневные колебания.

Теперь от частного – к общему. Запад с 2014 г. не вводит, а симулирует санкции. Сравните санкции против России с теми, что принимались против Ирана. Даже Европа могла бы отказаться от закупок российской нефти. Это (в отличие от газа) – не очень было бы больно. Почти не коснулись санкции и банковской системы. Да и в этот раз все заметили, что в пресловутом докладе есть все министры, но нет руководства Центробанка РФ.

Как отличить серьезные санкции от их «симулякров»? Для этого вовсе не нужно быть очень продвинутым специалистом. Вот когда в ответ на новые санкции рубль рухнет на следующий день хотя бы процентов на 20-30, когда остановятся торги на российских биржах, а цены на российские государственные облигации (всякие там ОФЗ) неудержимо покатятся вниз, то лишь тогда можно будет сказать: да, это не только надолго, но и всерьез. Ну а серьезные санкции должны будут сопровождаться и серьезным ответом (контрсанкциями) в стиле «бомбить Воронеж». Не станет валютных вкладов, свободного обмена валюты на рубли, значительной части импортного ширпотреба и еще много чего другого, к чему мы уже привыкли и считаем своим образом жизни.

Однако не будем далее развивать картину санкционного апокалипсиса, а пойдем дальше по дороге от частного – к общему. И здесь появляется более отрадная картина будущего для россиян. Дело в том, что современный Запад на решительные действия не способен. И это Кремль прекрасно видит. Сколько лет уговаривают Северную Корею? А что в ответ? А Россия – это все-таки вам не Северная Корея. Посерьезней противник.

Западная бюрократия и западный бизнес до последнего шага будут предпочитать как-то договариваться даже с очень неприятным им политическим режимом. А «неприятный политический режим» при всем давлении на Запад постарается этого последнего шага не делать. Ведь сотрудничество (например, информационный обмен в целях предотвращения уклонения от налогообложения) благоприятствует бюрократии с обеих сторон. И не боится почему-то Запад здесь российских хакеров, которые проникнут в его банковскую сеть. О бизнесе я уже не говорю. Кто поверит «Сименс» о якобы полной неосведомленности относительно поставки турбин в Крым?

И под конец вернемся к списку. Как уже было сказано, столь большой список угрожал не столько внесенным в него персонам, сколько не внесенным. Однако принципы зачисления туда оказались настолько примитивными, что снимают все подозрения Кремля с внесписочных как возможных «перебежчиков». Есть лишь сомнение относительно Владимира Якунина (состояние оценивается более чем в 1 млрд $), но один владелец шубохранилища погоды не делает. В целом же пока получается, что и корабль не тонет, и крысы не бегут.

А Трамп в своих посланиях может сколько угодно причислять Россию к так называемым rouge states (по-русски что-то вроде «страны-обманщики», хотя переводится и как «страны-изгои»). Пусть себе поругается. Прикинется непримиримым. Это даже полезно, когда дела важнее слов.