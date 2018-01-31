Дмитрия Богатова отпустили под подписку о невыезде
Следователи СК отпустили математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков.
Об этом 31 января пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Богатова Саркиса Дарбиняна. Он уточнил, что обвинения с математика не сняли. Информацию подтвердила в своем телеграм-канале жена Богатова. Она написала: «Диму отпустили под подписку о невыезде до конца марта». Напомним, накануне стало известно, что Следственный комитет не стал подавать ходатайство о продлении Богатову домашнего ареста, который истекал сегодня. При этом источники «Интерфакса» подчеркнули, что прекращать дело против Богатова не планируют.
Справка:
Математик Дмитрий Богатов находится под следствием с апреля прошлого года. Сначала он находился в СИЗО, но в июле его перевели под домашний арест. С IP-адреса Богатова на форуме системных администраторов sysadmins.ru якобы оставляли «экстремистские комментарии». Следствие приписывает авторство математику. Известно, что он администрировал так называемый «выходной узел сети Tor», то есть его адрес мог высветиться для любого из пользователей этого браузера. Ситуацию, в которой он оказался, Богатов подробно описал в интервью «Фонтанке».