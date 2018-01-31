Дмитрия Богатова отпустили под подписку о невыезде

Следователи СК отпустили математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков.

Об этом 31 января пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Богатова Саркиса Дарбиняна. Он уточнил, что обвинения с математика не сняли. Информацию подтвердила в своем телеграм-канале жена Богатова. Она написала: «Диму отпустили под подписку о невыезде до конца марта». Напомним, накануне стало известно, что Следственный комитет не стал подавать ходатайство о продлении Богатову домашнего ареста, который истекал сегодня. При этом источники «Интерфакса» подчеркнули, что прекращать дело против Богатова не планируют.