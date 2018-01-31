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31.01.2018 13:04

В честь пятилетия благотворительного Музея варежки пройдет праздничный фестиваль

31 января петербургскому Музею варежки – первому благотворительному музею в России – исполняется 5 лет. По этому случаю 1 февраля в Музее устроят большой праздничный фестиваль для ребят с ограниченными возможностями.

Музей был организован силами волонтеров Благотворительного Фонда «Время помогать» в 2013 году. За время работы в его стенах побывали 71355 человек, 18803 из которых – подопечные социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В праздничном фестивале примут участие ребята из различных социальных учреждений города – победители и участники детского творческого конкурса «С Днем Рождения, музей!». В конкурсе также принимали участие учащиеся общеобразовательных, художественных школ, кружков и студий. Лучшие детские работы будут представлены на инклюзивной выставке, которая также откроется в первый день февраля.

Музей варежки – первый благотворительный музей в России, единственная инклюзивная площадка в Санкт-Петербурге, где тысячи обычных детей участвуют в творческих и благотворительных проектах вместе с ребятами с ограниченными возможностями. На данный момент на базе музея реализуется более 10 социальных проектов, направленных на образование, культурное просвещение, реабилитацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году музей провел 440 социальных мероприятий.

На праздничном фестивале 1 февраля с 18.00 до 19.00 ребят ждет яркая церемония награждения, насыщенная развлекательная программа, мастер-классы и, конечно, праздничные угощения.

А детские конкурсные работы будут демонстрироваться почти целый месяц, их будет увидеть ежедневно на Мойке, 87, с 1 по 22 февраля в часы работы музея (с 11 до 19 часов).


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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