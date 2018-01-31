Песков о драке Сванидзе и Шевченко: Даже мастодонты не справляются с эмоциями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку между двумя журналистами, членами президентского Совета по правам человека Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко.

Как пишет 31 января «Медуза», Песков вспомнил о решении Минкульта отменить прокат фильма «Смерть Сталина». Отметим, Сванидзе и Шевченко подрались накануне в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» именно из-за разных взглядов на роль Сталина в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента заявил: «Я в этом контексте скажу одно: а вы критикуете наше Министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма «Смерть Сталина». Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями».