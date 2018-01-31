BMW разбил 8 машин на парковке в Петербурге

Ночное ДТП стало причиной неприятного сюрприза для жителей улицы Маршала Казакова утром 31 января. Автомобилисты обнаружили свои иномарки разбитыми. Некоторым досталось довольно сильно. Причиной стало то, что водитель «БМВ» не смог справиться с управлением на довольно резком повороте дороги.

При этом владельцу Opel, как говорят местные жители, не везет от слова «совсем». Его машине, стоящей на парковке, достается второй раз за две недели.

Подробности и фото последствий ДТП – на «Водителе Петербурга».