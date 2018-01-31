Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» оставлен в Крестах

Единственный фигурант дела о теракте в магазине «Перекресток» не выпросил свободу у суда. Дмитрия Лукьяненко оставили под стражей до конца февраля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 31 января горсуд рассмотрел жалобу обвиняемого на арест. В Кресты Лукьяненко был отправлен Калининским судом месяц назад, против стражи он не возражал, но отмечать в среде арестантов не только Новый год, но и скорый день рождения передумал.

В горсуде Лукьяненко просил изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Ему отказали. Арест действует до 28 февраля.

Дмитрий Лукьяненко обвиняется в совершении террористического акта (статья 205 УК). Собранное и заложенное им, как считает следствие, самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения «Перекрестка» на Кондратьевском проспекте 27 декабря. При взрыве пострадали восемнадцать человек.

Лукьяненко посещал психологические тренинги школы «Дэир», остался недоволен ее услугами и хотел выразить свой протест.